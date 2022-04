Glasgow Rangers-Sp. Braga: minhotos em vantagem

CÓD 107 Glasgow Rangers 1.91 Empate 3.36 Sp. Braga 3.73

Depois de ter ganho por 1-0 em casa, mercê do golo de Abel Ruiz, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto do Glasgow Rangers, numa partida da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa na qual terá como missão gerir essa vantagem mínima conseguida no Minho.Para lá de estar moralizado por esse triunfo, o Sp. Braga vem de cinco jogos seguidos sem perder e quatro vitórias consecutivas, pelo que a confiança reina no Minho. Por outro lado, nos últimos cinco jogos foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Falando em golos, não se esperam muitos, já que apenas dois dos últimos dez duelos tiveram pelo menos 3 no total.Quanto ao Rangers, curiosamente tem uma estatística inversa no que a golos diz respeito, já que apenas um dos últimos sete jogos (curiosamente a derrota no Minho) não teve pelo menos 3 tentos no total. Por outro lado, o jogo do Minho foi também o confirmar da tendência para o Rangers chegar ao descanso a perder: foi assim em quatro dos últimos cinco jogos.A finalizar, um olhar às baixas de ambas as equipas: Ianis Hagi, Alfredo Morelos e Nnamdi Ofoborh desfalcam o Rangers; Nuno Sequeira e Roger Fernandes estão fora no Sp. Braga.