Glasgow Rangers-Sparta Praga: checos com ligeira vantagem no confronto direto

Glasgow Rangers e Sparta Praga defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que lutam por um lugar nos playoff de acesso aos 16 avos de final da prova.

À entrada para esta ronda, o Glasgow Rangers posiciona-se no terceiro lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, o mesmo registo que o seu próximo adversário, o Sparta Praga, que é terceiro colocado do Grupo A. As duas equipas lutam pelo segundo lugar da tabela, que dá acesso ao playoff de acesso aos 16 avos de final da Liga Europa, uma vez que o primeiro lugar do grupo já está reservado para o Lyon, que discutirá os 'oitavos' da competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Glasgow Rangers registou duas vitórias (Motherwell e Ross County), dois empates (Aberdeen e Brondby) e uma derrota (Hibernian), ao passo que o Sparta Praga somou dois triunfos (ambos diante do Teplice), um empate (Ostrava) e dois desaires (Lyon e Slovacko).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sparta Praga, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Glasgow Rangers a levar a melhor no outro embate realizado entre os dois conjuntos.