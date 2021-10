Gloucester-Exeter Chiefs: visitados em bom momento

Encontro da sétima jornada da Premiership inglesa, com um embate entre duas equipas coladas na tabela, entre o quinto Gloucester, com 17 pontos, e o sexto Exeter Chiefs, com 15.



Em melhor posição, o Gloucester vem de quatro jogos seguidos sem perder (três vitórias e um empate), ao passo que o Exeter Chiefs nesses quatro encontros venceu três e perdeu outro. Apesar de estar atrás na tabela, o balanço pontual dos Exeter Chiefs é de +22, contra o -3 de Gloucester.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se por três ocasiões nos últimos treze meses, havendo vantagem nesse período dos Exeter Chiefs, com duas vitórias contra uma. Ainda assim, o triunfo no jogo mais recente foi para Gloucester: em março, por 34-18.

CÓD 543 Gloucester 2.55 Empate 18.5 Exeter Chiefs 1.44