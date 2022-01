Gloucester-Harlequins: duelo de topo na Premiership

CÓD 174 Gloucester 1.87 Empate 19.5 Harlequins 1.81

Em jogo da 11.ª jornada da Premiership inglesa, Gloucester e Harlequins encontram-se este domingo no Kingsholm Stadium, num encontro que colocará frente a frente o 4.º e o 3.º colocados da tabela, respetivamente.Com 34 pontos, os visitantes têm 6 vitórias e 4 derrotas no campeonato, chegando a esta partida vindos de três triunfos consecutivos, dois deles referentes à Champions Cup.Quanto aos da casa, têm as mesmas 6 vitórias no campeonato, contam até com um empate a mais e menos uma derrota (3), mas a diferença faz-se nos pontos extra. Em termos de sequências, o Gloucester vem de um desaire diante do Worcester, por 27-21 no último encontro de 2021.Em termos de confronto direto, os Harlequins têm cinco vitórias seguidas diante dos Gloucester, sendo que a mais recente foi em março de 2021, com um triunfo claro por 59-24, depois de em dezembro terem ganho por 34-24 fora de portas.