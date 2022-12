Gloucester Rugby-London Irish: visitantes em recuperação

• Foto: Getty Images

Em jogo da 11.ª jornada da Premiership, Gloucester Rugby e London Irish encontram-se este sábado, num duelo que colocará frente a frente o 5.º e o 9.º colocados da prova, respetivamente.



Com 26 pontos, o Gloucester Rugby entra em campo com cinco vitórias e cinco derrotas no seu registo, sendo que nos últimos cinco duelos apenas por uma vez conseguiu vencer. Já o London Irish, tem 21 pontos, fruto de três vitórias e sete derrotas, sendo que dois desses triunfos foram obtidos nas duas últimas rondas.



Em termos de confronto direto, o Gloucester Rugby venceu os dois jogos disputados este ano entre as duas equipas, batendo o London Irish por 24-7 e 22-21.

Por Record