GOG-Benfica: cimeira de líderes na Liga Europeia

• Foto: Fernando Ferreira

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cimeira de líderes no Gudme-Hallerne, na Dinamarca, com GOG e Benfica a defrontarem-se pelas 17h45 numa partida do Grupo B da Liga Europeia da qual sairá a definição do primeiro colocado deste agrupamento rumo à próxima ronda da prova europeia. Ambas as equipas entram em campo com os mesmos 13 pontos, sendo que os dinamarqueses estão na frente pelo confronto direto (vitória na Luz), mas também pela melhor diferença de golos (+46 contra +25).



Contando todas as provas, o Benfica leva oito vitórias consecutivas e 12 jogos seguidos sem perder, ao passo que o GOG nos últimos dois encontros não conseguiu vencer, empatando no duelo mais recente e perdendo o anterior - ambos referentes à Liga dinamarquesa.



Em termos individuais, Josh Tollbring é o melhor marcador dos nórdicos, com 51 golos, ao passo que Simon Pytlick é o melhor assistente, com 15 passes para golo. Quanto aos encarnados, Ole Rahmel é o homem golo, com 47, ao passo que Lazar Kukic sure como melhor assistente, ainda que com apenas 7 passes para golo.

Por Record