Goiás-Atlético Goianiense: dia de clássico no Brasileirão

Rivais históricos, até porque são provenientes da mesma região, Goiás e Atlético Goianiense defrontam-se na madrugada de domingo no Serra Dourada, numa partida que colocará frente a frente duas equipas com arranques de temporada algo distintos.



Os da casa entram em campo com apenas 1 ponto em três jogos, fruto do empate diante do Palmeiras, ao passo que o Atlético averbou até ao momento todos os resultados possíveis, ainda que curiosamente venha em queda: começou a vencer, empatou depois e no jogo mais recente perdeu - e com um resultado amplo, por 3-0.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Atlético vai em quatro vitórias consecutivas e três jogos seguidos sem sofrer, sendo que em sete dos últimos oito duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar. Em seis dos últimos sete, refira-se, houve pelo menos três golos.

CÓD 223 Goiás 2.73 Empate 2.97 Atlético GO 2.45