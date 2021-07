Goiás-Náutico PE: líder visita reduto do 6.º colocado na Série B

Líder da Série B do Brasileirão, com 21 pontos e ainda sem derrotas, o Náutico visita na madrugada desta sexta-feira o reduto do Goiás, o quinto no arranque da ronda 10, com 16 pontos no seu registo.



Com 17 golos marcados e somente 4 sofridos, o Naútico vem numa excelente fase, na qual conseguiu ser a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos (contando um do estadual). Quanto ao Goiás, não perde há quatro partidas e, tal como o seu oponente, foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito encontros. Relativamente ao total de golos, o registo foi inferior a 3 em oito dos últimos dez.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Goiás foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis, sendo que nesse período venceu cinco dos seis encontros disputados. Os mais recentes em 2017, primeiro por 3-2 e depois por 2-0. Como será agora, quatro anos depois?