Goiás-Ponte Preta: em situações distintas na tabela

Encontro da 33.ª jornada da Série B do Brasileirão, com um embate entre o 4.º e o 15.º colocados na tabela classificativa, respetivamente. Em melhor posição, o Goiás entra em campo com 53 pontos, dentro da zona de promoção, ao passo que a Ponte Preta arranca com 38, apenas 3 acima da linha de salvação.



Com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, o Goiás não perdeu nenhum dos últimos três duelos (empatou dois e ganhou um), sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar. Falando em golos, tem um total de 38 marcados e 25 sofridos.



Quanto à Ponte Preta, tem 9 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, totaliza 31 golos marcados e 34 sofridos e até está numa boa sequência, já que não perdeu nenhum dos últimos dois jogos - um empate e uma vitória. Foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito duelos, ainda que a nível de golos o registo seja inferior a 3 em quatro dos últimos cinco.



No que ao confronto direto diz respeito, houve golos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco duelos - nesse mesmo período viram-se sempre pelo menos 3 golos -, sendo que nessa mão cheia de jogos a Ponte Preta saiu sempre sem perder. Na primeira volta, em Campinas, o triunfo fez-se por 2-1, como será desta vez?