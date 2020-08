Goiás-São Paulo: está de volta o Brasileirão!

Goiás e São Paulo defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a jornada inaugural do Brasileirão 2020/21, num encontro em que será possível ver alguns adeptos nas bancadas.

Nos últimos cinco jogos disputados antes deste encontro, o Goiás registou quatro vitórias (Vasco, Aparecidense, Capital e Brasiliense) e uma derrotas (Cuiaba Esporte), enquanto que o São Paulo somou três triunfos (LDU Quito, Santos e Guarani) e duas derrotas (Bragantino e Mirassol).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do São Paulo, que venceu três dos último cinco duelos entre as duas formações, com o Goiás a vencer os restantes dois.