Gold C. Titans-Cronulla Sharks: forasteiros em bom momento

Separados por duas posições e por 2 pontos na tabela da NRL, Gold Coast Titans e Cronulla Sharks encontram-se na madrugada de sábado no Cbus Super Stadium, num duelo referente à oitava jornada do campeonato australiano de râguebi.



Em melhor posição, os Sharks chegam a este jogo vindos de duas vitórias consecutivas, uma sequência que procurarão certamente ampliar neste embate, no qual terão pela frente uma equipa que nesses mesmo últimos dois jogos ganhou um e perdeu outro.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que os Sharks têm ampla vantagem recente, com três vitórias consecutivas, duas delas fora de portas.