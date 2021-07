Gold C. Titans-Parramatta Eels: décimo recebe o quarto na NRL

Duelo da 17.ª jornada da National Rugby League, com o décimo colocado Gold Coast Titans, com 14 pontos, a receber a visita do quarto Parramatta Eels, que entra em campo com 26 pontos.



Com doze vitórias e quatro derrotas, o Parramatta Eels é uma das equipas bem colocadas para fechar a fase regular no topo da tabela, tendo pela frente uma formação de Gold Coast, com seis vitórias e dez derrotas, que está a 2 pontos da zona de playoff.



Olhando ao confronto direto, o Parramatta Eels venceu os últimos quatro jogos. Alargando o registo aos derradeiros dez embates, aí a história é menos desequilibrada, com seis triunfos contra quatro dos Titans.

CÓD 230 Gold C. Titans 2.35 Empate 19 Parramatta Eels 1.42