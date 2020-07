Gold Coast Titans-New Zealand Warriors: equipas com arranques discretos

A viverem arranques de temporada discretos, Gold Coast Titans e New Zealand Warriors encontram-se na manhã desta sexta-feira em mais uma partida da nona jornada da National Rugby League, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 12.º, respetivamente.



EM melhor posição, o conjunto forasteiro entra em campo com 6 pontos, fruto de três vitórais em oito jogos já disputados, a mais recente na receção aos Brisbane Broncos, no fim de semana passado.



Quanto aos Titans, têm menos 2 pontos, já que apenas venceram dois encontros, sendo que na partida mais recente, disputada em casa, perdeu diante dos Cronulla Sharks por claros 40-10.



Olhando ao confronto direto, de notar que os Warrios venceram em oito dos mais recentes oito duelos, tendo o último sido na época passada, com triunfo fora de portas por 24-20. Será tendência para manter?

CÓD 266 Gold C. Titans 1.78 Empate 18.47 NZ Warriors 1.79