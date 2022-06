Gold Coast Titans-South Sydney Rabbitohs: visitantes contra adversário de boa memória

CÓD 264 Gold C. Titans 2.65 Empate 19 SS Rabbitohs 1.34

Em jogo da 14.ª jornada da National Rugby League, Gold Coast Titans e South Sydney Rabbitohs encontram-se na madrugada de sábado no Cbus Super Stadium, de Gold Coast, num duel oque colocará frente a frente o 15.º e o 8.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, os visitantes entram em campo 12 pontos, fruto de seis vitórias e seis derrotas. Um dado curioso passa pela sequência recente, com vitórias intercaladas com derrotas nos últimos sete jogos. Se a tendência se mantiver, neste duelo haverá desaire...Quanto aos da casa, têm 6 pontos e nos últimos três jogos perderam sempre. Nos últimos dez venceram somente dois duelos, sendo que todos os triunfos foram a atuar no seu reduto.Em termos de confronto direto, os South Sydney Rabbitohs levam seis vitórias consecutivas, a última das quais em agosto do ano passado, por claros 36-6. A última vez que os Gold Coast Titans triunfaram já foi em 2016, na altura com um triunfo por 29-28 após prolongamento.