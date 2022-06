Golden State Warriors-Boston Celtics: título da NBA em discussão

CÓD 195 GS Warriors 1.67 Empate 14 Boston Celtics 2.4

Aí está o arranque da final do playoff da NBA, com Golden State Warriors e Boston Celtics a iniciarem a caminhada na tentativa de atingir o trono do basquetebol mundial.Os Golden State Warriors, terceiros na Conferência Oeste, afastaram Denver (4-1), Memphis (4-2) e Dallas (4-1), ao passo que os Boston Celtics, segundos no Este, deixaram pelo caminho os Brooklyn Nets (4-0), Milwaukee Bucks (4-3) e, por fim, os Miami Heat (4-3).Em termos individuais, Steph Curry é o destaque dos Warriors, com 25,9 pontos de média nos playoff, ao passo que Kevon Looney se destaca nos ressaltos (7,7) e Draymond Green nas assistências (6,3). Quanto aos Celtics, Jayson Tatum é a estrela, com 27 pontos de média, ao passo que Al Horford se destaca nos ressaltos (9,6) e Marcus Smart nas assistências (6,2).Do ponto de vista estatístico, os Warriors conseguiram em média 113 pontos, já os Celtics ficaram-se pelos 106. Já no confronto direto, o balanço pontual é de 207 no total, com 105 pontos dos Celtics e 102 em média dos Warriors.Esta época, em duas partidas, houve um triunfo para cada lado, com a particularidade de apenas um desses duelos ter cumprido a média pontual: a vitória por 111-107 dos Warriors em Boston, em dezembro.