Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: terceiro jogo da série do playoff da NBA

• Foto: Reuters

Depois dos dois primeiros jogos terem resultado numa vitória para cada lado, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies encontram-se na madrugada de domingo no Chase Center, numa partida na qual os de Golden State procurarão fazer valer o facto de terem 'roubado' o factor casa a Memphis para embalar rumo à ronda seguinte do playoff.



Um feito conseguido logo na primeira partida da série, com um triunfo por 117-116. Viriam a perder no segundo jogo, por 106-101, mas o 'dano' já estava aplicado aos de Memphis, que agora para avançarem sabem que terão de ganhar pelo menos um jogo no reduto rival.



E para o conseguirem é bem provável que seja necessária a melhor versão de Ja Morant, o elemento em destaque dos Grizzlies, com médias neste playoff de 26,3 pontos, 8,6 ressaltos e 10,1 assistências. Do lado oposto, Steph Curry destaca-se nos pontos, com 27,3 de média, Andrew Wiggins nos ressaltos (7,3) e Draymond Green nas assistências (6,7).



Em termos estatísticos, de notar que nos últimos dez jogos ambas as equipas têm a mesma média pontual de 116, sendo que nas contas do confronto direto esse registo é ligeiramente inferior, com os Warriors a terem uma média de 110 contra os 109 dos Grizzlies.

Por Record