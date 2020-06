Gornik Zabrze-Lechia Gdansk: Flávio Paixão e José Gomes entram em ação na Polónia

O encontro entre Gornik Zabrze e Lechia Gdansk arranca, esta sexta-feira, a 28.ª jornada do campeonato polaco de futebol, num encontro que irá disputar-se no estádio Ernesta Pohla, em Zabrze, à porta fechada, por força do surto da Covid-19.



À entrada para esta ronda, o Gornik Zabrze posiciona-se no 11. lugar, com 36 pontos, fruto de nove vitórias, nove empates e nove derrotas, enquanto que o Lechia Gdansk, dos portugueses Flávio Paixão e José Gomes, é 7.º classificado, com 41 pontos, após somar onze triunfos, oito empates e oito derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados para o campeonato, o Gornik Zabrze registou três vitórias (Pogon Szczecin, Cracovia e LKS Lodz) e duas derrotas (Slask Wroclaw e Lech Poznan), ao passo que o Lechia Gdansk somou dois triunfos (Korona Kielce e Arka Gdynia), um empate (Zaglebie) e duas derrotas (Lech Poznan e Legia Varsóvia).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Lechia Gdansk, com três triunfos registados nos últimos cinco duelos, contra nenhuma do Gornik Zabrze.