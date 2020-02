Goztepe-Rizespor: Beto e André Castro procuram voltar aos triunfos

O Goztepespor, de Beto e André Castro, recebe, esta segunda-feira, o Caykur Rizespor em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato turco de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que se têm mantido algo irregulares durante a presente temporada.



À entrada para esta jornada, o Goztepespor encontra-se na 8.ª posição da tabela classificativa, com 30 pontos, fruto de oito triunfos, seis empates e seis derrotas, enquanto que o Rizespor posiciona-se na 12.ª posição, com 24, após sete vitórias, três empates e dez derrotas.



Nos últimos cinco jogos, o Goztepe registou duas vitórias (Antalyaspor e Besiktas), dois empates (Antalyaspor e Denizlispor) e uma derrota (Antalyaspor), ao passo que o Rizespor somou um triunfo (Genclerbirligi), dois empates (Galatasaray e Sivasspor) e duas derrotas (Galatasaray e Besiktas).



Relativamente ao confronto direto recentes, destaque para duas vitórias para cada uma das formações, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 262 Goztepespor 1.64 Empate 3.24 Caykur Rizespor 3.9