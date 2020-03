Goztepe-Rizespor: equipa de Beto procura voltar às vitórias

O Goztepe, de Beto, recebe esta terça-feira o Caykur Rizespor, em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato turco, num encontro que coloca frente-a-frente duas formações com dificuldade em arrecadar triunfos nos últimos jogos disputados.



À entrada para esta jornada, o Goztepe posiciona-se no 8.º lugar, com 34 pontos, fruto de nove vitórias, sete empates e nove derrotas, enquanto que o Caykur Rizespor encontram-se no 16.º posto, com 25 pontos, tendo somado, até ao momento, sete triunfos, quatro empates e 14 derrotas.



Nos últimos cinco jogos, o Goztepe registou uma vitória (Konyaspor), um empate (Gaziantep) e três derrotas (Kayserispor, Basaksehir e Kasimpasa), ao passo que o Caykur Rizespor somou quatro derrotas (Gaziantep, Basaksehir, Trabzonspor e Ankarugucu) e um empate (Alanyaspor).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um equilíbrio no frente-a-frente entre as duas formações com cada uma das equipas a arrecadar dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos.