Granada-Alavés: duelo da zona inferior da tabela em Espanha

CÓD 103 Granada 2.44 Empate 3 Alavés 2.89

Encontro da 15.ª jornada da Liga espanhola, com um embate entre duas equipas que ocupam posições na zona inferior da tabela classificativa. Em 16.º, o Granada tem 12 pontos, menos 2 do que o Alavés, que está uma posição acima, no 15.º.Em melhor posição, a turma de Vitória vem de um triunfo a meio da semana para a Taça do Rei, isto depois de na semana passada ter perdido para o campeonato com o Celta de Vigo. No plano estatístico, quatro dos últimos cinco jogos do Alavés tiveram golos de ambas as equipas. Neste jogo, Ximo Navarro e Rubén Duarte serão baixas certas nos visitantes.Quanto ao Granada, vem de uma goleada diante do Laguna SAD, por 7-0, para a Taça do Rei, numa partida na qual voltou a triunfar depois de três partidas seguidas sem vencer no campeonato. Neste jogo sem Neyder Lozano, Domingos Duarte, Luis Milla, Ángel Montoro e Germán Sánchez, o Granada tentará travar uma tendência de ser também a primeira equipa a sofrer: foi assim em cinco dos últimos sete jogos que disputou.Em relação ao confronto direto, olhar aos dados dos golos, com pelos menos 3 em cinco dos últimos seis duelos, sendo que nessa meia dúzia de partidas o Granada marcou sempre. Em quatro das últimas cinco o conjunto da casa foi mesmo a primeira formação a fazê-lo. Na época passada, em dois jogos, houve uma vitória para cada lado: 2-1 em Granada e 4-2 em Vitória. Como será desta vez?