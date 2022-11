Granada-Albacete: empatados na tabela da Segunda Divisão espanhola

CÓD 161 Granada 1,76 Empate 2,95 Albacete 3,85

Empatados em pontos, com 22, Granada e Albacete encontram-se esta sexta-feira no Estadio Nuevo Los Carmenes, numa partida entre o 8.º e o 9.º colocados, respetivamente.Em melhor posição na tabela, por ter melhor diferença de golos (15-11), o Granada conta com seis vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Já o Albacete tem 17 golos marcados e 15 sofridos, tendo até ao momento vencido 5 jogos, empatado 7 e perdido 3.Em termos de confronto direto, o Granada leva três jogos a marcar ao Albacete, ainda que nesse período o balanço seja equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. Como será desta vez?