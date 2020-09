Granada-Athletic Bilbao: Rui Silva e Domingos Duarte iniciam época

Arranca a temporada na Liga espanhola, com um embate entre Granada e Athletic Bilbao, que colocará frente a frente duas equipas que na época passada ficaram em 7.º e 11.º, respetivamente.



Com Rui Silva e Domingos Duarte à espreita para serem titulares neste embate, os de Granada não tiveram a melhor das preparações, já que o melhor que conseguiram foi um empate em três jogos, ainda que tenham do seu lado a motivação de terem ganho o jogo mais recente entre ambos, em meados de julho, com um esclarecedor 4-0.



Quanto ao Athletic, não perdeu qualquer um dos três jogos de preparação que disputou, mas a verdade é que tem algumas dores de cabeça para desenhar o seu onze inicial, já que Ibai Gómez é baixa certa e Yuri e Peru Nolaskoain são dúvidas.

CÓD 108 Granada 2.75 Empate 2.86 Athletic Bilbau 2.68