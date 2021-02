Granada-Barcelona: 'meias' da Taça do Rei em jogo

Encontro dos quartos-de-final da Taça do Rei, com o Granada a receber a visita do Barcelona, num embate no qual a formação catalã entra como favorita mas onde terá de se manter alerta perante eventuais surpresas vindas dos granadinos.



Vindo de quatro triunfos, o Barcelona parece estar a reerguer-se numa temporada de altos e baixos, tendo esta quarta-feira pela frente uma equipa à qual venceu oito dos últimos nove duelos. No mais recente, jogado há um mês, golearam fora por 4-0. E por falar em golos, os catalães vão numa sequência de pelo menos 3 golos nas suas partidas (no total) em seis dos últimos oito, sendo que nos últimos sete foram por seis vezes a primeira formação a marcar.



Quanto ao Granada, tem também um bom registo de golos nas suas partidas, com pelo menos 3 em quatro dos últimos cinco. Curiosamente, o único em que tal não sucedeu foi no mais recnete, com o nulo diante do Celta de Vigo.

CÓD 173 Granada 5.27 Empate 4.17 Barcelona 1.52