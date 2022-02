Granada-Cádis: duelo de aflitos em Espanha

CÓD 124 Granada 1.95 Empate 3.19 Cádis 3.79

No fecho de mais uma jornada do campeonato espanhol, Granada e Cádis encontram-se esta segunda-feira no Estadio Nuevo Los Carmenes, numa partida da ronda 26 que colocará frente a frente o 17.º e o 19.º colocados, respetivamente.Com 24 pontos, o Granada está na primeira posição acima da zona de despromoção e neste duelo tentará inverter uma série negativa de sete jogos sem ganhar e cinco consecutivos a perder. Nos últimos seis jogos, refira-se, o Granada sofreu pelo menos um golo e foi sempre a primeira equipa a encaixar. Neste encontro os da casa não contarão com Neyder Lozano, Santiago Arias e Maxime Gonalons.Quanto ao Cádis, leva quatro partidas sem ganhar e tem uma folha de ausentes bem mais curta, com apenas o nome de Alfonso Espino. A atuar fora de casa, o Cádis tem 12 dos 20 pontos que conquistou, algo que poderá servir de alerta para este duelo.Em termos de confronto direto, o Cádis leva cinco jogos seguidos sem perder e quatro a marcar ao Granada. Na primeira volta, num jogo no qual acabou com menos um, o Cádis empatou a um golo.