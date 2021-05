Granada-Cádiz: equipa da casa moralizada

Vindo de uma moralizadora vitória diante do Barcelona, o Granada recebe este domingo a visita do Cádiz, numa partida da 34.ª jornada da Liga espanhola na qual ambas as equipas ainda entram em campo com algo para conquistar esta temporada.



Os da casa, que neste jogo não contarão com Neyder Lozano, Domingos Duarte, Luis Milla, Carlos Neva e Jesús Vallejo, têm o Villarreal a 4 pontos de distância, pelo que ainda sonham com a chegada a uma posição europeia, ao passo que o Cádiz está 7 pontos acima da zona de descida.



Olhando a sequências, o Granada sofre golos há nove jogos, sendo que em oito desses encontros foi a primeira equipa a encaixar e aquela que chegou ao descanso a perder. Por outro lado, em seis desses nove duelos ambas as equipas marcaram e viram-se pelo menos 3 golos no total do jogo. Em relação ao Cádiz, a equipa visitante leva três jogos seguidos sem ganhar.



Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos quatro encontros acabou em triunfo - do Granada, por 2-1 em 2018 -, sendo que os três mais recentes acabaram todos em empate.

CÓD 128 Granada 1.74 Empate 3.23 Cádis 4.43