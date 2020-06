Granada-Eibar: equipas com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos disputados

Granada e Eibar encontram-se, este domingo, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que poderá ser determinante para o futuro de ambas as equipas.

À entrada para esta jornada, o Granada, de Rui Silva, Domingos Duarte e Gil Dias, posiciona-se no 9.º lugar, com 43 pontos, fruto de 12 vitórias, sete empates e 12 derrotas, enquanto que o Eibar, de Rafa Soares e Paulo Oliveira, encontra-se no 17.º posto, com 32 pontos - seis pontos acima dos lugares de despromoção -, após somar oito triunfos, oito empates e 15 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Granada registou uma vitória (Getafe), três empates (Levante, Betis e Leganés) e uma derrota (Villarreal), ao passo que o Eibar somou um triunfo (Valencia), dois empates (Athletic Bilbau e Getafe) e duas derrotas (Real Sociedad e Real Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma total superioridade do Eibar, com cinco triunfos alcançados nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.