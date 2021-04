Granada-Manchester United: duelo com muitos portugueses

Com Artur Soares Dias como homem do apito, Granada e Manchester United encontram-se esta quinta-feira em solo espanhol, numa partida dos quartos-de-final da Liga Europa no qual estarão frente a frente duas formações com elementos portugueses presentes nos seus planteis.



Os da casa, que são das grandes surpresas desta Liga Europa - deixaram pelo caminho o Napoles e o Molde -, contam nas suas fileiras com Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina e tentarão neste duelo um regresso às vitórias depois de três derrotas consecutivas, duas para a Liga e uma para esta Liga Europa. Um objetivo que terão de conseguir sem as contribuições dos ausentes Neyder Lozano, Luis Suárez, Luis Milla e Quini.



Quanto ao Man. United de Bruno Fernandes - aqui sem Anthony Martial, Juan Mata e Phil Jones e com Alex Telles e Eric Bailly em dúvida -, vem de um triunfo arrancado a ferros diante do Brighton, numa ronda após a disputa dos jogos de seleções que serviu para esquecer o adeus à Taça de Inglaterra, duas semanas antes, perante o Leicester.



Olhando a estatísticas, note-se que há dados inversos a ter em conta, curiosamente nos mesmos sete jogos nos nove mais recentes: no caso do Granada viram-se mais do que 3 golos; no caso do United viram-se abaixo desses 3. Qual destas estatísticas irá prevalecer?

CÓD 107 Granada 5.79 Empate 3.66 Manchester Utd. 1.56