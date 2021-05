Granada-Real Madrid: merengues visitam adversário de boa memória

Vindo de um encontro de loucos diante do Sevilha, o Real Madrid recebe esta quinta-feira a visita do Granada, numa partida da 36.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente o décimo colocado da tabela, que entra em campo com 45 pontos e já com a sua situação definida na tabela.



Com o português Rui Silva à espreita da titularidade - mas sem Neyder Lozano, Luis Milla, Carlos Neva, Ángel Montoro e Roberto Soldado -, o Granada chega a este jogo vindo de onze encontros seguidos a sofrer golos, ainda que nessa fase tenha conseguido surpreender e vencer em casa do Barcelona há duas semanas. Por outro lado, em nove dos últimos dez jogos foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso a perder.



Quanto ao Real Madrid, sem Lucas Vázquez, Daniel Carvajal e Sergio Ramos, chega a esta partida sem qualquer derrota nos últimos 15 jogos de campeonato, sendo que no confronto direto leva já onze triunfos seguidos diante deste mesmo Granada. Por outro lado, nos últimos seis encontros conseguiu marcar sempre pelo menos dois golos.

CÓD 171 Granada 6.72 Empate 4.48 Real Madrid 1.35