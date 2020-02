Granada-Valencia: detentor do troféu procura avançar mais uma fase

Granada e Valencia defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que irá colocar uma das duas equipas do principal escalão espanhol de futebol de fora da competição.



À entrada para este encontro, o Granada registou, nos últimos cinco jogos disputados, três triunfos (Badalona, CD Badajoz e Espanyol) e duas derrotas (Barcelona e Sevilha), ao passo que o Valencia somou quatro vitórias (UD Logrones, Barcelona, Leonesa e Celta de Vigo) e uma derrota (Maiorca).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Valencia contra apenas um do Granada. Relembre-se que o Valencia é o atual detentor do troféu.