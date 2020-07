Granada-Valencia: em momentos distintos

Empatados na tabela com os mesmos 46 pontos, Granada e Valencia encontram-se este sábado no Estadio Nuevo Los Carmenes, num duelo da 34.ª jornada da Liga espanhola no qual se enfrentarão duas formações a viver momentos distintos neste pós-paragem.



Os de Granada, que venceram na ronda prévia, têm nesta retoma dois triunfos, dois empates e duas derrotas, ao passo que os che no mesmo período conseguiram somente um triunfo, tendo perdido quatro duelos. Resultados negativos que levaram inclusivamente ao despedimento de Celades e a entrada de Voro para o seu lugar. Aliás, os che vão mesmo em três jogos seguidos a perder e sempre sem marcar.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem é do Valencia, com sete vitórias nos últimos dez jogos, com 16 encontros seguidos a marcar e ainda a particularidade de ter sido a primeira equipa a fazê-lo em oito dos últimos dez. De notar, ainda assim, que o jogo mais recente até acabou com vitória do Granada: foi por 2-1, em jogo da Taça do Rei.

CÓD 132 Granada 2.84 Empate 3.06 Valência 2.45