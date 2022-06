Grécia-Kosovo: gregos podem garantir promoção

CÓD 133 Grécia 1.7 Empate 3.4 Kosovo 4.4

Em jogo do Grupo 2 da Liga C da Liga das Nações, Grécia e Kosovo encontram-se este domingo em Volos, num duelo no qual se enfrentarão o 1.º e o 2.º colocados, com 9 e 6 pontos, respetivamente.Na frente, a formação helénica venceu todos os jogos, marcou cinco golos e ainda não sofreu nenhum. Uma sequência positiva em toda a linha para os gregos, que em caso de triunfo neste encontro conseguirão carimbar desde já a promoção à Liga B.Quanto aos kosovars, têm 6 pontos e na sua caminhada apenas foram derrotados pelos gregos, num jogo disputado há precisamente uma semana, num desaire por 1-0 num jogo no qual acabou com nove elementos - em face de duas expulsões. Esse duelo, refira-se, foi o único dos últimos cinco no qual os kosovars não foram os primeiros a marcar.Além dessa vitória de há uma semana, a Grécia não perdeu nenhum jogo com esta formação balcânica, sendo que em quatro desses jogos foi mesmo a primeira equipa a marcar e ao intervalo vencia. No total, a Grécia tem duas vitórias e houve dois empates.