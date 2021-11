Grécia-Kosovo: para cumprir calendário

CÓD 133 Grécia 1.65 Empate 3.45 Kosovo 4.65

Encontro sem nada para decidir no Grupo B de apuramento para o Mundial'2022, com a Grécia a receber o Kosovo, num embate que colocará frente a frente o terceiro e o quinto colocados, respetivamente. Já afastados de qualquer chance de apuramento para a fase final, gregos e kosovares tentarão pelo menos fechar da melhor forma uma qualificação na qual fizeram o que se esperava num grupo com Espanha e Suécia.Com 9 pontos, os gregos entram em campo vindos de uma derrota diante da Espanha, num jogo no qual se confirmou a tendência para haver poucos golos nos jogos dos gregos: apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 no total.Quanto ao Kosovo, tem apenas 4 pontos, vem de quatro derrotas seguidas, não venceu nenhum dos últimos cinco jogos e sofreu sempre golos (e foi a primeira equipa a encaixar). Ainda no campo dos golos, apenas dois dos últimos sete jogos tiveram mais do que 3 no total.No que ao confronto direto diz respeito, há três jogos a registar, com a Grécia a ter uma vitória na Liga das Nações no ano passado, à qual se seguiram dois empates: um a zeros há um ano e outro a um no passado mês de setembro. Como será desta?