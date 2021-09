Grécia-Suécia: Vlachodimos recebe visita da sensação nórdica

Encontro do Grupo B de apuramento europeu para o Mundial'2022, com a Grécia a receber a visita da Suécia, numa partida que colocará frente a frente os quartos e os segundos colocados no referido agrupamento.



Com 9 pontos, os suecos estão em grande posição para avançar para a próxima ronda, já que têm por vitórias os três jogos disputados e em caso de triunfo neste duelo assumem desde já a liderança, superando a Espanha, uma equipa à qual venceram no confronto disputado há alguns dias. Com 6 golos marcados e 1 sofrido, os suecos entram em campo moralizados, algo que os poderá motivar para este encontro com uma Grécia que está longe de convencer.



Com o benfiquista Vlachodimos à espreita da titularidade na baliza, a Grécia vem de um empate sem golos diante do Kosovo e de uma derrota num jogo de preparação frente à Suíça. A turma helénica leva sete jogos seguidos a sofrer... mas também a marcar. Note-se que os gregos ainda não perderam qualquer jogo neste apuramento, mas também não ganharam nenhum - têm três empates.

CÓD 138 Grécia 3.2 Empate 2.9 Suécia 2.06