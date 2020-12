Green Bay Packers-Philadelphia Eagles: duelo de opostos na NFL

Encontro da 12.ª semana de jogos da NFL, com os Green Bay Packers a receberem na noite de domingo a visita dos Philadelphia Eagles, numa partida que colocará frente a frente os segundos da NFC e os 15.ºs. Será um duelo entre opostos na tabela, entre uma equipa que até ao momento tem oito vitórias e 3 derrotas e outra que, ainda com um jogo em atraso, tem 3 triunfos e 7 desaires.



Um registo que acaba por ser agravado pela sequência recente, com três derrotas consecutivas. Nesse período, os Green Bay Packers também perderam, mas apenas uma partida, quando foram a Indianapolis cair perante os Colts por 34-31.



Por outro lado, note-se que o confronto direto tem sido algo equilibrado nos anos recentes, com duas vitórias para cada lado nos últimos quatro duelos. No mais recente, por exemplo, disputado em setembro do ano passado, os Eagles venceram por 34-27. Haverá vingança?

CÓD 527 G. Bay Packers 1.22 Empate 13.29 Phil. Eagles 3.63