Green Bay Packers-Seattle Seahawks: por um lugar na final da NFC

Continua a disputa do playoff da NFL, com Green Bay Packers a encontrarem-se com os Seattle Seahawks na noite de domingo no Lambeau Field, numa partida que colocará frente a frente os primeiros e os quartos da fase regular da NFC e que valerá acesso à final de Conferência.



Colocados numa posição de wild card, os de Seattle tiveram de jogar na semana passada diante de Philadelphia, numa partida onde venceram por 17-9, ao passo que os de Green Bay, por seu turno, chegam a este encontro com uma semana de descanso extra. Para lá desse maior descanso, os Packers chegam a este jogo com a motivação em alta pelas cinco vitórias que conseguiram a fechar a fase regular.



De notar que estas duas equipas não se encontram desde 2018, ano no qual os Seahawks venceram por 27-24. História para repetir?

CÓD 397 G. Bay Packers 1.51 Empate 14.77 Seatt. Seahawks 2.87