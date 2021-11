Grêmio-Bragantino-SP: duelo de opostos no Brasileirão

Duelo da 33.ª jornada do Brasileirão, com uma partida entre duas equipas com histórias bem distintas, mas que vivem momentos totalmente opostos ao que o seu histórico apontaria. O Grémio, uma das equipas mais tradicionais do país, é apenas 19.º e está quase condenado a descer, já que tem apenas 29 pontos, ao passo que o Bragantino está em quatro e luta para entrar na Libertadores.



Com 52 pontos, o conjunto visitante tem 13 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, numa época na qual marcou 50 golos e sofreu 37. Nos últimos dez jogos venceu cinco, ainda que tenha perdido três dos últimos quatro. Em cinco dos últimos sete, refira-se, o marcador teve sempre menos do que 3 golos. Do ponto de vista individual, Bruno Tubarão, Luan Cândido, Raúl, Cleiton, Jadsom e Jan Hurtado são baixas.



Quanto ao Grémio, tem somente 29 pontos fruto de 8 vitórias, 5 empates e 18 derrotas, isto numa temporada na qual marcou 27 golos e sofreu 41. Vem de uma derrota diante do América Mineiro e nos últimos dez duelos apenas venceu dois - perdeu sete e empatou outro. Em cinco dos últimos seis ao intervalo já estava em desvantagem. Douglas Costa, Gabriel Chapecó, Miguel Borja e Mathías Villasanti são baixas.



Do ponto de vista do confronto direto, o Bragantino marcou ao Grémio nos três duelos já realizados, com duas vitórias e um desaire a registar.

