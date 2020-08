Grêmio-Corinthians: duelo de históricos

Duelo de emblemas históricos do Brasileirão, com o Grémio a receber este sábado a visita do Corinthians, num encontro da 3.ª jornada no qual se enfrentarão duas equipas com arranques de temporada distintos.



Os de Porto Alegre, agora sem Everton, que rumou ao Benfica, venceram um encontro e empataram outro, ao passo que o Timão, por seu turno, apenas disputou uma partida e perdeu-a, ao cair perante o Atlético Mineiro, por 3-2. O outro encontro, que estava agendado para os dias anteriores, acabou por ser adiado, devido a problemas nos de Goiânia com a Covid-19.



Olhando ao confronto direto, de notar que o Grémio não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos que disputou diante do Corinthians, não tendo sequer sofrido golos. Por outro lado, falando em golos, de referir que seis dos últimos sete duelos foram pouco dados a tentos, com menos de dois por partida. Os dois mais recentes, por exemplo, ficaram-se pelo nulo.

CÓD 126 Grêmio 1.76 Empate 3.22 Corinthians 4.32