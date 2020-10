Grémio-Internacional: vem aí mais um Gre-Nal

Atual segundo colocado do Brasileirão, com 21 pontos em 12 partidas, o Internacional defronta pela sexta vez este ano o arquirrival Grémio, numa partida na qual tentará travar uma incrível sequência de resultados negativos.



É que, apesar de estar bastante bem no campeonato, o Inter perdeu cinco e empatou apenas um dos seis jogos já disputados. O mais recente, jogado na semana passada para a Libertadores, acabou com triunfo do Grémio por 1-0. E para piorar as contas coloradas, de notar que o tricolor não perde diante do Inter em casa há 14 partidas, sendo que em metade desses duelos não sofreu qualquer golo.



Ainda assim, a verdade é que essas são as únicas estatísticas positivas para a equipa da casa, que entra em campo no 15.º posto, com menos 8 pontos do que o seu adversário e com o registo negativo de apenas ter ganho uma das últimas dez partidas do Brasileirão que disputou.



No que a golos diz respeito, refira-se que os últimos sete Gre-Nal não tiveram mais do que dois, sendo que nos seis mais recentes o Grémio conseguiu travar a ofensiva contrária e não sofrer qualquer tento.



A fechar, olhar somente aos dados dos jogadores disponíveis: o Grémio tem como baixas Guilherme Guedes, Geromel, Éverton e Walter Kannemann, ao passo que o Inter não pode contar com Yuri Alberto, Paolo Guerrero, Pottker, Renzo Saravia e Ze Gabriel.

CÓD 328 Grêmio 2.25 Empate 2.91 Internacional 3.1