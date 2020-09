Grémio-Palmeiras: anfitriões com cinco baixas para o encontro

O Grémio recebe este domingo o Palmeiras em jogo a contar para a 11.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, num encontro em que a formação de Porto Alegre não poderá contar com o contributo de Pepe, Leonardo, Jean, Guedes e Ferraz, todos a recuperar de lesão.

À entrada para esta ronda, o Grémio posiciona-se no 13.º lugar, com 12 pontos, fruto de duas vitórias, seis empates e uma derrota, enquanto que o Palmeiras é 6.º colocado, com 17 pontos, após somar quatro triunfos e cinco empates até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Grémio registou uma vitória (Bahia), dois empates (Atlético GO e Fortaleza) e duas derrotas (Sport Recife e U. Católica), ao passo que o Palmeiras somou três triunfos (Bragantino, Corinthians e Bolivar) e dois empates (Internacional e Sport Recife).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si disputados.