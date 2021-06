Grêmio-Santos: equipa da casa tenta primeira vitória

Com algumas baixas, Grémio e Santos encontram-se na madrugada desta quinta-feira em Porto Alegre, numa partida da 6.ª jornada do Brasileirão na qual estarão em confronto o último e o 9.º colocados, respetivamente.



Com 7 pontos em cinco partidas, o Santos chega a esta partida vindo de um moralizador triunfo sobre o São Paulo, que permitiu voltar aos sucessos depois de um empate e uma derrota. A turma paulista, refira-se, não contará com John, Sandry Santos e Jobson, sendo provável o retorno de Carlos Sánchez à ação. Um elemento importante, que poderá ajudar a chegar ao golo, algo que tem sido raro em termos de número total nos jogos do Santos: apenas um dos últimos seis jogos teve mais do que 3.



Quanto ao Grémio, tem três derrotas em três jogos disputados e apenas marcou dois golos contra os cinco sofridos. A turma gaúcha vai em três jogos seguidos sem marcar, sendo que nesta partida não contará com Diego Churín, Brenno e Alisson.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que o Santos não perdeu em nenhum dos últimos quatro jogos diante do Grémio, tendo marcado sempre. Ainda assim, note-se que o Peixe também vai numa série a sofrer, no caso de seis duelos. Isso acaba também por dar forma a outra estatística, que nos mostra cinco de seis jogos com mais do que 3 golos e tentos de ambas as equipas. Note-se, por fim, que o Santos foi a primeira equipa a marcar precisamente nessas cinco de seis partidas.

CÓD 149 Grêmio 1.88 Empate 2.89 Santos 3.87