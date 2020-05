Greuther Furth-Osnabrück: equipas em fases distintas

Posicionados numa zona intermédia da tabela da 2.Bundesliga, ali numa espécie de zona de ninguém, Greuther Furth e Osnabruck encontram-se esta terça-feira na Sportpark Ronhof Thomas Sommer, num duelo da 28.ª jornada do segundo escalão do futebol germânico que colocará frente a frente duas formações a viver momentos distintos.



Sétimo colocado com 37 pontos, o Greuther Fürth vem de quatro jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual apenas triunfou numa partida, ao passo que o Osnabrück, 13.º com 30 pontos, está bem pior, já que em 2020 ainda não venceu, levando já dez jogos seguidos sem sentir o sabor do triunfo.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que estas duas equipas apenas têm cinco duelos até ao momento, havendo por agora vantagem do Greuther Furth, com três vitórias e apenas uma derrota. Curiosamente, na primeira volta registou-se o único encontro que não acabou em triunfo: um empate a zero em Osnabrück.

CÓD 117 Greuther Furth 2.18 Empate 3.15 Osnabrück 2.77