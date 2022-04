GS Warriors-Denver Nuggets: equipa de Steph Curry pode carimbar apuramento

CÓD 336 GS Warriors 1.23 Empate 16.5 Denver Nuggets 4.55

Depois de no domingo ter perdido em Denver, os Golden State Warriors procuram esta quinta-feira carimbar o acesso à próxima ronda do playoff da NBA, necessitando para tal de fazer valer o factor casa para levar de vencidos os Nuggets, uma equipa à qual venceram nos três primeiros jogos desta série dos playoff do campeonato norte-americano de basquetebol.Com Steph Curry como elemento em destaque, mercê da sua média pontual de 27,5 por jogo nestes playoff, os Warriors têm ainda Andrew Wiggins (7,3 ressaltos por jogo) e Draymond Green (7,8 assistências) em bom plano. Já do lado dos Denver Nuggets o destaque é todo de Nikola Jokic: é ele o melhor marcador (31,3 pontos por jogo), melhor ressaltador (11,8) e assistente (5,3).Relativamente ao confronto direto, a média pontual neste despique é de 222 pontos, com vantagem dos Warriors: 114 contra 108. Neste playoff, refira-se, todos os jogos tiveram mais do que os 222 pontos de média, tendo os Warriors superado sempre a barreira dos 114 - os Nuggets falharam a sua (dos 108) nos dois primeiros duelos (107 e 106).