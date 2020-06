Göttingen-Crailsheim Merlins: equipas voltam a competir quase três meses depois

Göttingen e Crailsheim Merlins defrontam-se, este sábado, em jogo do Grupo A da fase final do campeonato alemão de basquetebol, num encontro que irá significar o regresso da competição quase três meses depois de ter sido suspensa devido ao surto de Covid-19.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Göttingen registou quatro triunfos (Mitteldeutscher, Bayern, Basketball Braunschweig e Hamburgo) e uma derrota (Alba Berlin), enquanto que o Crailsheim Merlins somou cinco vitórias (Bonn, Frankfurt, Basketball Braunschweig Hamburgo e Alba Berlin).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Göttingen com quatro triunfos contra apenas um do Crailsheim Merlins nos últimos cinco duelos entre as duas formações.