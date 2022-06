Guairena FC-Tacuary: empatados em pontos na tabela

CÓD 156 Guairena FC 1.9 Empate 2.9 Tacuary 3.25

Num jogo da 20.ª jornada do torneio Apertura paraguaio, duelo entre duas equipas que entram em campo empatadas com os mesmso 20 pontos e que no passado recente têm vivido fases relativamente similares.Em melhor posição, por ter melhor diferença de golos, está o Guairena, ao passo que o Tacuary, por ter uma defesa mais débil, acaba por ficar atrás. Por outro lado, apesar de nos últimos três jogos terem sofrido duas derrotas e vencido um jogo, estas duas equipas têm percursos diferente se fizermos uma análise mais ampla: nos últimos seis jogos o Guairena venceu dois, empatou dois e perdeu dois, ao passo que o Tacuary ganhou um, perdeu quatro e empatou um.Em termos estatísticos, de notar que ambas as equipas foram as primeiras a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputaram.Na conta do confronto direto, o Guairena venceu o único jogo já disputado entre estas duas equipas, em abril, por 1-0.