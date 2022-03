Guarani-América Mineiro: brasileiros em desvantagem

CÓD 204 Guarani A. 2.85 Empate 3 América Mineiro 2.2

Depois de ter ganho em casa por 1-0, há uma semana, o Guarani visita esta quarta-feira, a partir das 22h15, o reduto dos brasileiros do América Mineiro, num duelo que vale o acesso à terceira fase de qualificação da Libertadores. Com vantagem, os paraguaios entram em campo moralizados, ao passo que os brasileiros sabem que terão sempre de vencer para conseguir o apuramento para a ronda seguinte, a derradeira na busca por um lugar na fase de grupos.O Guarani, refira-se, empatou no fim de semana para o campeonato paraguaio - por 1-1, diante do Resistencia -, ao passo que o América Mineiro não disputou qualquer partida, algo que poderá dar uma certa frescura para encarar este duelo.Note-se, por fim, que nenhum dos últimos oito jogos dos mineiros teve mais do que 2 golos, pelo que é bem provável que essa seja uma tendência a manter-se.