Guarani-Sportivo Ameliano: duelo da 20.ª jornada no Paraguai

Em jogo da 20.ª jornada do torneio Apertura paraguaio, Guarani e Sportivo Ameliano encontram-se na noite desta quinta-feira em Assunção, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 11.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, o Guarani está numa boa sequência de cinco jogos seguidos sem perder, com quatro vitórias e um empate nesse período. Nos últimos oito jogos, apenas dois não tiveram pelo menos 3 golos no total final, sendo que curiosamente foram os mais recente, com a vitória por 2-0 sobre o Tacuary e o empate a um com o Libertad.Quanto ao Sportivo Ameliano, leva quatro jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Talvez por isso, nos últimos sete, apenas um não teve 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, este será o segundo jogo de sempre entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do Guarani, que em abril venceu em casa do Sportivo Ameliano por 1-0.