Guiana Francesa-Guatemala: ação na Liga das Nações da CONCACAF

Arranca a disputa da Liga das Nações da CONCACAF, com um embate entre Guiana Francesa e Guatemala que colocará frente a frente duas equipas que estão em períodos competitivos bem distintos.



Os da casa não atuam desde julho do ano passado, quando caíram na Gold Cup aos pés de Trinidade e Tobago, ao passo que os visitantes levam seis jogos seguidos sem perder e disputaram as suas últimas partidas em março e abril, diante de Cuba, Haiti e México.



De notar, por fim, que estas duas equipas nunca se enfrentaram.

Por Record