Guiné-Bissau-Nigéria: guineenses com desafio exigente

Com 1 ponto em duas jornadas, a Guiné-Bissau tem esta quarta-feira um duelo de extrema dificuldade com a Nigéria, onde tem obrigação de ganhar para continuar a sonhar com o apuramento para a próxima ronda da CAN. Já apurada, a Nigéria poderá rodar um pouco a equipa, algo que poderá tornar este jogo em algo difícil de prever.



Olhando ao registo recente, a Nigéria não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros, sendo que em todos eles foi a primeira equipa a marcar. Em quatro deles além de ter marcado primeiro também chegou ao descanso na frente.



Já a Guiné-Bissau leva seis jogos seguidos sem marcar e, naturalmente, sem vencer. A turma guineense vem de uma derrota diante do Egito, por 1-0, num jogo no qual até demonstrou capacidade ofensiva. Faltou o mais difícil: o golo. Irá chegar desta vez?

Por Record