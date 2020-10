Guingamp-Auxerre: a tentar entrar nos eixos

Encontro entre equipas da zona intermédia da tabela da Ligue 2, com o nono colocado Auxerre a visitar o reduto do Guingamp, o 14.º. Com 9 pontos, o Auxerre chega a este jogo com três vitórias e três derrotas, ao passo que o Guingamp, a atuar em casa, tentará melhorar o registo atual de duas vitórias, um empate e três derrotas.



Por outro lado, o Auxerre chega a este jogo vindo de uma sequência de nove jogos seguidos a sofrer golos, numa longa série que vem já da temporada passada. Falando em golos, note-se que em quatro dos últimos cinco duelos o Auxerre foi a primeira equipa a marcar, em jogos nos quais houve pelo menos três golos e sempre com ambas as equipas a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Guingamp foi a primeira formação a fazer o marcador funcionar em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que em cinco dos mais recentes sete registaram-se pelo menos 3 golos no marcador. Na época passada, curiosamente, um dos jogos disputados foi contra essa regra (1-0), mas o outro confirmou-a (2-2). Como será desta vez?

CÓD 248 Guingamp 2.09 Empate 2.8 Auxerre 3.33