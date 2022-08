Hajduk Split-V. Guimarães: minhotos com teste complicado

CÓD 193 Hajduk Split 2.3 Empate 3.2 V. Guimarães 2.75

Depois de ter afastado sem grandes problemas os húngaros do Puskás Akadémia, o V. Guimarães terá esta quinta-feira um teste teoricamente mais complexo, ao defrontar os croatas do Hajduk Split, em jogo da 1.ª mão da 3.ª eliminatória da Conference League.Ao contrário dos minhotos, os croatas avançaram diretamente para esta ronda, ainda que curiosamente até tenham mais jogos oficiais disputados esta temporada: 3, 2 para o campeonato e 1 para a Supertaça. Nesse período, o Hajduk Split venceu dois e empatou outro, tendo pelo meio disputado um jogo de preparação que venceu por 6-2 diante do Solin.De notar que este encontro contará com a presença de alguns jogadores bem conhecidos dos portugueses, como Filip Krovinovic ou Chidozie.